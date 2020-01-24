Разведение войск на Донбассе: названы три новые участка

Украинские представители в Трехсторонней контактной группе ведут переговоры в Минске о продолжении разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе на трех "гуманитарных" участках.

Об этом со ссылкой на замкомандующего ООС Богдана Бондара сообщает "Радио Свобода".

Называются участки возле КП "Гнутово", железнодорожного моста в Станице Луганской, Новоселовки Второй (возле Авдеевки).

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения", – говорит Бондар.

По его словам, разведение войск в этом районе даст возможность дополнительного развертывания и работы КПВВ, а также восстановления железнодорожного сообщения.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны Украины выступили против разведения сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это приведет к замораживанию конфликта.