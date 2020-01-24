RU  UA  EN

пятница, 24 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 января

22:20
Разведение войск на Донбассе: названы три новые участка
21:43
В Европе поймали одного из главных подозреваемых в убийстве Гандзюк
20:55
Массовое убийство в Германии: в полиции раскрыли детали жуткой трагедии
20:10
Вечер перестал быть скучным: в сети волна гнева из-за закрытия метро в центре Киева
19:36
В Донецке слышны звуки выстрелов: опубликованы видео очевидцев
19:00
Как не прогадать с макияжем на День святого Валентина: 6 полезных советов к празднику
18:55
Боится Гааги: в чем суть реформ Путина и куда они приведут Россию
18:30
В Украине зафиксированы первые подозрения на смертельный коронавирус
18:20
55-летняя Оксана Байрак объяснила появление новорожденного ребенка в ее семье
18:07
Полицейского в Киеве поймали на огромной взятке: опубликованы фото
18:05
В Киеве закрыли центральные станции метро: что происходит
18:03
Билли Айлиш призналась, как чуть не покончила с собой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разведение войск на Донбассе: названы три новые участка

пятница, 24 января 2020, 22:20
переглянути новину українською

Украинские представители в Трехсторонней контактной группе ведут переговоры в Минске о продолжении разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе на трех "гуманитарных" участках.

Об этом со ссылкой на замкомандующего ООС Богдана Бондара сообщает "Радио Свобода".

Называются участки возле КП "Гнутово", железнодорожного моста в Станице Луганской, Новоселовки Второй (возле Авдеевки).

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения", – говорит Бондар.

По его словам, разведение войск в этом районе даст возможность дополнительного развертывания и работы КПВВ, а также восстановления железнодорожного сообщения.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны Украины выступили против разведения сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это приведет к замораживанию конфликта.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Погода порадует снегом, но не везде: синоптики рассказали о метеокартине на выходные

Когда говорят пушки: Киев и Москва молчат о тяжелых боях на Донбассе

У нас было шесть вариантов численности населения и все разные - специалист Института демографии

Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: