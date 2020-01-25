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В сети показали сказочное фото заснеженных Карпат на рассвете

суббота, 25 января 2020, 10:35
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Ранним утром 25 января в сети показали фотографию невероятное по красоте фото заснеженных украинских Карпат, которое было сделано на рассвете.

Яркие кадры опубликовали в сообществе "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook.

На снимке запечатлены склоны гор, укутанные снегом, которые будто просыпаются от первых лучей солнца.

"По состоянию на 07: 45 25.01.2020 на г. Поп Иван Черногорский. Ветер западный, юго-западный 14-15 м / с. Температура воздуха -8°С", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на снег в Карпатах, зима-2020 продолжает удивлять украинцев: из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

Также в Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

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