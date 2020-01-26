На Донбассе украинские патриоты устроили смелую "диверсию", фото

Украинский патриоты "отправили" на Донбасс открытки с воздушными шарами в цвет флага Украины.

Об этом сообщают на Twitter-странице "Бешеный Оскар".

Такую "посылку" заметили в небе над оккупированной российскими боевиками территорией. К шарам была привязана коробка. Когда "подарок" приземлился, в упаковке заметили украинские открытки.

В сети поделились фотографиями украинской "диверсии".

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Напомним, такие "акции" на Донбассе патриоты Украины проводят не первый раз. Также делают и в аннексированном РФ Крыму. Там ранее неизвестные украинские патриоты разбросали по улицам наклейки, которые окрашены в цвета национального украинского флага.

Как сообщал "Апостроф", во временно оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию, в очередной раз напомнив, что Донецк – это Украина.