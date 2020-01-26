RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

07:58
На Донбассе украинские патриоты устроили смелую "диверсию", фото
07:28
В Киеве произошла кровавая стрельба посреди ночи: первые подробности ЧП
07:00
Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов
06:30
Гороскоп на 26 января: Козерогам нужно говорить правду, а Овнов ждет важный поворот
06:24
Зима с признаками весны: карта погоды и свежий прогноз на воскресенье
05:26
Под Одессой случилась забавная история с найденным на улице пакетом с крупной суммой: фото
04:23
Ученые раскрыли тайну первобытных гробниц и пещер в Испании
02:28
Ученые показали, как выглядят зародыши динозавра: уникальное фото
01:22
Африку атаковали опустошительные полчища саранчи: фото и видео
00:40
В США показали новый Boeing 777X: видео первого полета
00:20
Автомобиль перевернулся на крышу: в Киеве произошло ДТП с несколькими погибшими, видео
00:00
Появились новые детали и фото смертельного ЧП с молодым парнем в Киеве, реакция сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе украинские патриоты устроили смелую "диверсию", фото

воскресенье, 26 января 2020, 07:58
переглянути новину українською

Украинский патриоты "отправили" на Донбасс открытки с воздушными шарами в цвет флага Украины.

Об этом сообщают на Twitter-странице "Бешеный Оскар".

Такую "посылку" заметили в небе над оккупированной российскими боевиками территорией. К шарам была привязана коробка. Когда "подарок" приземлился, в упаковке заметили украинские открытки.

В сети поделились фотографиями украинской "диверсии".

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Напомним, такие "акции" на Донбассе патриоты Украины проводят не первый раз. Также делают и в аннексированном РФ Крыму. Там ранее неизвестные украинские патриоты разбросали по улицам наклейки, которые окрашены в цвета национального украинского флага.

Как сообщал "Апостроф", во временно оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию, в очередной раз напомнив, что Донецк – это Украина.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру

Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б"

Крым в оккупации: российским "благо­получием" там и не пахнет

Погода порадует снегом, но не везде: синоптики рассказали о метеокартине на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: