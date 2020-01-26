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Украинские Карпаты окутал густой туман: невероятное фото

воскресенье, 26 января 2020, 09:26
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В воскресенье, 26 января, украинские Карпаты накрыл густой туман.

Об этом сообщают в группе "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook.

По состоянию на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров из-за тумана. Ветер юго-западный 6-7 м/с. Температура воздуха -6 градусов за Цельсием.

Также в сети поделились впечатляющим фото с Карпат. На снимке видно, что в горах еще лежит снег.

Как сообщал "Апостроф", ранним утром 25 января в сети показал невероятное по красоте фото заснеженных украинских Карпат, которое было сделано на рассвете.

Напомним, что несмотря на снег в Карпатах, зима-2020 продолжает удивлять украинцев: из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

Также в Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

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