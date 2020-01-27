Ситуация ухудшилась: ВОЗ исправила свою ошибку в отчете о смертельном коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения сделала заявление об опасности смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Об этом сообщают в отчете ВОЗ за 26 января.

ВОЗ исправила ошибку, где говорилось, что вирус имеет "умеренную" опасность для человечества. Сейчас, по данным ученых-медиков, риск 2019-nCoV имеет "высокий" уровень.

"Очень высокий в Китае, высокий на региональном уровне, высокий на глобальном уровне", - говорится в отчете.

В докладе отмечено, что организация не изменила оценку риска с момента последнего сообщения 25 января. В то же время, отмечается, что два дня назад ВОЗ по ошибке оценила глобальный риск как "умеренный".

По данным ВОЗ, 29 случаев заболевания зафиксированы за пределами Китая. Количество инфицированных по состоянию на 27 января – 2794 человека. Общее количество смертей от коронавируса составляет 80 человек.

Как сообщал "Апостроф", известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал фейки про смертельный коронавирус из Китая.