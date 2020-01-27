Скандальная министр прокомментировала свою жалобу на "низкую" зарплату

Министр образования и науки Анна Новосад прокомментировала свое высказывание о зарплате в размере 36 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание "Новое время".

Она отметила, что начала работу в министерстве еще раньше, и это не первый год. Также, по ее словам, заработать деньги не главная цель на посту министра.

"Это точно не та работа, из которой ты можешь выйти, имея какие-то огромные состояния и это не является моей целью. При этом обвинить меня в каких-то коррупционных деяниях, которые потенциально будут давать мне какой-то заработок, не сможет ни один человек", - заявила Новосад.

Она подчеркнула, что у нее есть другие мотиваторы для работы на этом посту.

Как сообщал "Апостроф", министр образования и науки Украины Анна Новосад, зарплата которой в 2019 году за месяц в среднем составляла 63,4 тысячи гривен, недовольна своими доходами.