Сломали ногу: скандал с выходкой экс-нардепа в ГБР получил неожиданное продолжение, фото

Бывшая депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол сообщила, что во время ее задержания в здании Государственного бюро расследований 28 января после того, как она туда без законных оснований проникла через забор, силовики сломали ей ногу.

Об этом она написала у себя в Facebook, также представила соответствующую справку.

По ее словам, силовики специально применили против нее прием, чтобы сломать ей конечность.

"Спецназ ГБР умышленно сломал мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею. Вот вывод МРТ для понимания, насколько все серьезно", - сообщила она.

Также она назвала имя одного из спецназовцев ГБР, которые ее атаковали – Андрей Калашников и опубликовала его фото.

Народный депутат Верховной Рады Мария Ионова сообщила, что будет готовить депутатское обращение по поводу проявления излишней жестокости при задержании Черновол и призвала наказать виновных в нанесении ей телесных травм.

"Готовлю депутатский запрос и о незаконном назначении первого замруководителя Бабикова, и к руководству ГБР и Нацполиции о неправомерных действиях неизвестных лиц в ГБР. Надеюсь, что неотвратимость наказания за преступления будет продемонстрирована в этом деле, и нарушители закона, которые сломали ногу Тане в помещении ГБР, на глазах журналистов, будут наказаны", - заметила она.

Как сообщал "Апостроф", осенью прошлого года экс-нардеп Татьяна Черновол сорвала брифинг на тот момент главы ГБР Романа Трубы, она прибыла туда и принялась обвинять чиновника в преступлениях и предъявлять соответствующие документы, которые якобы должны были доказать его вину.