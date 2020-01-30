Без азарта и почти без риска: международный эксперт рассказал о кардинальной разнице между лотереями и игоркой

Уравнивать на уровне законодательства лотерею и азартные игры - совершенно неправильный подход, который не соответствует мировой практике.

Об этом заявил эксперт в вопросах игорного бизнеса и лотерейных игр Филипп Влемминк в ходе семинара "Регулирование рынка азартных игр в Украине", отвечая на вопрос корреспондента "Апострофа" об особенностях украинского законопроекта о легализации азартных игр.

"Лотерея сильно отличается от игр казино. Это игра на определенное количество ставок, в которую играет большое количество людей, но при этом они играют на небольшое количество денег. Во всем мире лотерею считают низкорисковой игрой. Любой знающий психолог скажет: это не короткая ставка, это длинная ставка, потому риск привыкания незначительный. От азартных игр лотерею отличает еще и то, что билеты продаются в обычных киосках, и сам процесс игры происходит не в игорных заведениях. Потому приравнивать лотерею к азартным играм – неверно", – считает Влемминк.

Эксперт добавил, что, хотя в мировой игорной индустрии нет какого-то "суперстандарта" в отношении игр на деньги, тем не менее, существует четкое общепринятое разделение, в том числе на уровне законодательства, на три базовых типа игр, которые различаются рисками, которые они несут для государства и общества.

"Так, ЕСПЧ считает, что если страна хочет, чтобы ее политика в игорной сфере считалась приемлемой, в ней должны измеряться риски по отношению к каждому из видов игры на деньги отдельно, а не сваливаться все в одну кучу. В этом контексте нужно различать три основных сферы, которые являются абсолютно разными во всех отношениях", - отметил Влемминг.

По словам эксперта, во-первых, это игры типа лотерей. Далее идет беттинг, или игры со ставками, которые разделяются на спортивные события, на конные скачки, на вероятность различных событий и так далее. И это - азартные игры, гемблинг, в числе которых казино, "однорукие бандиты" и прочие игорные автоматы.

"У каждого из этих продуктов есть отличительные черты, они ориентированы на разные аудитории игроков. У каждого из типов игр свой уровень риска для общества. Поэтому, при умном подходе, обязательно нужно обращать внимание на эти риски - риски вовлечения игроков, риски отмывания денег. Например, казино в этом отношении является более опасным, чем лотереи", - отметил эксперт.