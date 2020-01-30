RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 января

18:00
Певица Сиара объявила о третьей беременности, показав внушительных размеров живот: фото
17:52
В Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2020-2021
17:33
Тысячи пассажиров заблокировали на лайнере в Италии из-за угрозы коронавируса: фото и видео
17:33
Россия разбомбила в Сирии жилые районы, много жертв: фото и видео
17:31
В сети нашли двойника Меган Маркл, и она готова стать заменой герцогини: фото
17:16
Женская обида и злость: Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на слова жены о разводе
16:55
На 80 году жизни умерла актриса комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
16:01
Жена Джастина Бибера рассказала о редкой генетической мутации, повлиявшей на ее руки
15:58
Дрожали высотки, началась паника: опубликованы видео самого мощного землетрясения в 2020 году
14:40
Жена Владимира Остапчука пожаловалась на финансовые трудности после разрыва с телеведущим
14:26
Смерть Коби Брайанта предсказали в мультфильме - теперь шутка уже не кажется забавной
14:07
Супермодель Эмили Ратаковски в нижнем белье снялась в дерзкой фотосессии: фанаты жалуются на фотошоп
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Без азарта и почти без риска: международный эксперт рассказал о кардинальной разнице между лотереями и игоркой

четверг, 30 января 2020, 17:51
переглянути новину українською

Уравнивать на уровне законодательства лотерею и азартные игры - совершенно неправильный подход, который не соответствует мировой практике.

Об этом заявил эксперт в вопросах игорного бизнеса и лотерейных игр Филипп Влемминк в ходе семинара "Регулирование рынка азартных игр в Украине", отвечая на вопрос корреспондента "Апострофа" об особенностях украинского законопроекта о легализации азартных игр.

"Лотерея сильно отличается от игр казино. Это игра на определенное количество ставок, в которую играет большое количество людей, но при этом они играют на небольшое количество денег. Во всем мире лотерею считают низкорисковой игрой. Любой знающий психолог скажет: это не короткая ставка, это длинная ставка, потому риск привыкания незначительный. От азартных игр лотерею отличает еще и то, что билеты продаются в обычных киосках, и сам процесс игры происходит не в игорных заведениях. Потому приравнивать лотерею к азартным играм – неверно", – считает Влемминк.

Эксперт добавил, что, хотя в мировой игорной индустрии нет какого-то "суперстандарта" в отношении игр на деньги, тем не менее, существует четкое общепринятое разделение, в том числе на уровне законодательства, на три базовых типа игр, которые различаются рисками, которые они несут для государства и общества.

"Так, ЕСПЧ считает, что если страна хочет, чтобы ее политика в игорной сфере считалась приемлемой, в ней должны измеряться риски по отношению к каждому из видов игры на деньги отдельно, а не сваливаться все в одну кучу. В этом контексте нужно различать три основных сферы, которые являются абсолютно разными во всех отношениях", - отметил Влемминг.

По словам эксперта, во-первых, это игры типа лотерей. Далее идет беттинг, или игры со ставками, которые разделяются на спортивные события, на конные скачки, на вероятность различных событий и так далее. И это - азартные игры, гемблинг, в числе которых казино, "однорукие бандиты" и прочие игорные автоматы.

"У каждого из этих продуктов есть отличительные черты, они ориентированы на разные аудитории игроков. У каждого из типов игр свой уровень риска для общества. Поэтому, при умном подходе, обязательно нужно обращать внимание на эти риски - риски вовлечения игроков, риски отмывания денег. Например, казино в этом отношении является более опасным, чем лотереи", - отметил эксперт.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: