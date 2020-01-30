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Скандал с наказанием офицера за критику Зеленского: в штабе ВСУ дали четкое пояснение

четверг, 30 января 2020, 21:37
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Майор ВСУ, который получил строгий выговор за резкое высказывание в соцсети в адрес президента Владимира Зеленского, таким образом нарушил ряд нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность военных.

Об этом говорится на странице штаба Сухопутный войск ВСУ в Facebook.

В штабе отметили, что гражданин, который идет на военную службу, добровольно берет на себя обязательства выполнять Уставы ВСУ и другие нормативные документы, которые могут ограничивать осуществление этих прав в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, общественного порядка и тому подобное.

"Сделанное военнослужащим заявление, повлекшее проведение служебного расследования, выходило за рамки его служебных обязанностей и компетенции. Распространяя его в Интернете, офицер нарушил требования нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность военных должностных лиц и четко прописывают их права и обязанности. В частности запрет должностным лицам органов военного управления прибегать к публичным оскорблениям", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали содержание поста, за который военный получил наказание.

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