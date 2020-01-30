RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 января

18:00
Певица Сиара объявила о третьей беременности, показав внушительных размеров живот: фото
17:58
Небо озарила сине-зеленая вспышка: появилось фото падения в Англии космического "пришельца"
17:54
Генпрокурор сделал неожиданное признание по расследованию убийства Шеремета
17:52
В Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2020-2021
17:51
Без азарта и почти без риска: международный эксперт рассказал о кардинальной разнице между лотереями и игоркой
17:31
В сети нашли двойника Меган Маркл, и она готова стать заменой герцогини: фото
17:30
В Киеве поймали профессиональную воровку, "поработавшую" в магазинах и детсаду: фото
17:19
Это создаст хаос: европейский эксперт оценил украинский законопроект по игорному бизнесу
17:18
Смертельное ДТП в Харькове: суд может изменить приговоры Зайцевой и Дронову
17:16
Женская обида и злость: Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на слова жены о разводе
16:58
Кровавые разборки в Харькове: появилось видео момента взрыва и заявление полиции
16:55
На 80 году жизни умерла актриса комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал с наказанием военного за критику Зеленского: в деле всплыл интересный документ

четверг, 30 января 2020, 16:32
переглянути новину українською

В сети появился текст документа, из-за которого майор Вооруженных сил Украины получил строгий выговор за критику президента Владимира Зеленского.

Фото соответствующего документа появилось в Telegram-канале "НачШтабу".

В подписи к опубликованному тексту документ назван "доносом".

"Донос старшего сержанта, на основе которого вынесли решение по майору", – написал автор поста.

Сам документ озаглавлен как "Срочное донесение №39". В его шапке содержится информация о том, где и когда был размещен вызвавший скандал пост. Ниже присутствует полный текст поста майора, в котором подвергается жесткой критике политика Зеленского и есть призыв к президенту покинуть свой пост.

Автором документа является "Дежурный группы мониторинга Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины старший сержант (имя закрыто)".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский публично отреагировал на скандал с аудиозаписями, на которых премьер-министр Алексей Гончарук неоднозначно высказывается о главе государства.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: