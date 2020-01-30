Скандал с наказанием военного за критику Зеленского: в деле всплыл интересный документ

В сети появился текст документа, из-за которого майор Вооруженных сил Украины получил строгий выговор за критику президента Владимира Зеленского.

Фото соответствующего документа появилось в Telegram-канале "НачШтабу".

В подписи к опубликованному тексту документ назван "доносом".

"Донос старшего сержанта, на основе которого вынесли решение по майору", – написал автор поста.

Сам документ озаглавлен как "Срочное донесение №39". В его шапке содержится информация о том, где и когда был размещен вызвавший скандал пост. Ниже присутствует полный текст поста майора, в котором подвергается жесткой критике политика Зеленского и есть призыв к президенту покинуть свой пост.

Автором документа является "Дежурный группы мониторинга Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины старший сержант (имя закрыто)".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский публично отреагировал на скандал с аудиозаписями, на которых премьер-министр Алексей Гончарук неоднозначно высказывается о главе государства.