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Украинские Карпаты заметает снегом: опубликовано невероятное фото

воскресенье, 02 февраля 2020, 12:05
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Утром 2 февраля в украинских Карпатах можно увидеть настоящую зиму, которая в этот раз обошла стороной практически всю территорию страны. С самого утра здесь идет обильный снег, который превратил местность в настоящую зимнюю сказку.

Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 10:30 02.02.2020 на горн Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер юго-западный 12 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 20 м, падает снежная крупа", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранним утром 25 января в сети показали невероятное по красоте фото заснеженных украинских Карпат, которое было сделано на рассвете.

Напомним, что несмотря на снег в Карпатах, зима-2020 продолжает удивлять украинцев: из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

Также в Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

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