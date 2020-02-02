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В Таиланде сделали важное открытие в лечении коронавируса из Китая

воскресенье, 02 февраля 2020, 19:27
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Работники больницы в столице Таиланда Бангкоке пришли к выводу, что состояние зараженных новым коронавирусом в Китае, который убил 304 человека, значительно улучшалось после одновременного приема лекарств от ВИЧ и гриппа.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после приема препарата против ВИЧ и больших доз осельтамивира, предназначенного для лечения гриппа, состояние больных значительно улучшалось в течение 48 часов. Среди них была и 70-летняя китаянка из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус.

При этом медики уточнили, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса.

"Состояние (70-летней женщины, - "Апостроф") удовлетворительное, но нам нужны дополнительные исследования, чтобы определить, может ли этот вариант лечения быть стандартным", - уточнили врачи.

Отметим, в Таиланде всего зафиксировали 19 случаев заражения новым китайским коронавирусом. Восемь больных уже вылечились.

Как сообщал "Апостроф", ранее специалисты китайского города Уси представили общественности экспресс-тест для выявления смертельного коронавируса.

Также стало известно, что в Украине в скором времени разработают собственную тест-систему для диагностики на заражение смертельным коронавирусом, который распространяется по всему миру из Китая.

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