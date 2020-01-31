В Китае заявили о важной разработке против коронавируса

Специалисты китайского города Уси представили общественности экспресс-тест для выявления смертельного коронавируса. Результат теста можно получить уже за 8-15 минут.

Как сообщает китайская пресса, набор имеет высокую чувствительность. Кроме того, он простой в использовании и транспортировке.

Разработан экспресс-тест специалистами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний. Также в работе принимали участие ученые одной из высокотехнологичных компаний города Уси.

Отмечается, что производство экспресс-теста уже началось.

На данный момент выпущено достаточно тестов, чтобы провести анализы четырех тысяч человек в день.

Напомним, что в Ровно в инфекционный бокс положили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая.