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В Китае заявили о важной разработке против коронавируса

пятница, 31 января 2020, 20:15
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Специалисты китайского города Уси представили общественности экспресс-тест для выявления смертельного коронавируса. Результат теста можно получить уже за 8-15 минут.

Как сообщает китайская пресса, набор имеет высокую чувствительность. Кроме того, он простой в использовании и транспортировке.

Разработан экспресс-тест специалистами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний. Также в работе принимали участие ученые одной из высокотехнологичных компаний города Уси.

Отмечается, что производство экспресс-теста уже началось.

На данный момент выпущено достаточно тестов, чтобы провести анализы четырех тысяч человек в день.

Напомним, что в Ровно в инфекционный бокс положили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая.

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