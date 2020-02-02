Встречайте новую валюту! Сеть взорвалась фотожабами из-за предложения нардепа продать собаку

В сети появилось множество фотожаб на скандальное заявление нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара об оплате коммунальных услуг.

Фото публикуют в соцсетях.

Брагар в прямом эфире телеканала "112 Украина" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

В эфире одного из ток-шоу в студию позвонила женщина, которая пожаловалась на высокую цену газа. Депутат спросил, есть ли у него другое имущество, прописан ли еще кто-то у нее дома и имеет ли она собаку. Ведь, по его словам, счета можно платить, если продать имущество или собаку.

Как сообщал "Апостроф" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

Также ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагар извинился за скандальные слова в прямом эфире, когда посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.