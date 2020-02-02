RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

08:05
Встречайте новую валюту! Сеть взорвалась фотожабами из-за предложения нардепа продать собаку
07:53
Готовим дома ароматные кексы на сметане: пошаговый рецепт и советы
07:48
Украинские военные понесли тяжелые потери на Донбассе: заявление штаба
07:35
Под Киевом бойцовские собаки едва не растерзали двух женщин: жуткие детали и фото
07:24
Пусть лучше продаст мозги: пенсионерка жестко ответила "слуге народа" после совета о собаке
06:30
Гороскоп на 2 февраля: Водолеям понадобится помощь, а Львы смогут избежать конфликтов
06:24
Настоящая весна: синоптики дали прогноз на первое воскресенье февраля
05:21
Император Джуд Лоу и Наполеон в образе Тарантино: дизайнер создает необычные портреты исторических личностей
04:26
В Нидерландах на побережье нашли доказательства существования "британской Атлантиды": фото
03:22
ВСУ показали, как будут давать отпор врагу на морском побережье: фото
02:19
Прощай, Европа: появились яркие карикатуры на выход Британии из ЕС
00:24
В Виннице вор с веником украл мощи святого Николая: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Встречайте новую валюту! Сеть взорвалась фотожабами из-за предложения нардепа продать собаку

воскресенье, 02 февраля 2020, 08:05
переглянути новину українською

В сети появилось множество фотожаб на скандальное заявление нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара об оплате коммунальных услуг.

Фото публикуют в соцсетях.

Брагар в прямом эфире телеканала "112 Украина" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

В эфире одного из ток-шоу в студию позвонила женщина, которая пожаловалась на высокую цену газа. Депутат спросил, есть ли у него другое имущество, прописан ли еще кто-то у нее дома и имеет ли она собаку. Ведь, по его словам, счета можно платить, если продать имущество или собаку.

Как сообщал "Апостроф" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

Также ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагар извинился за скандальные слова в прямом эфире, когда посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

И снова протесты под ГАСИ, или "схемы" возвращаются

Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: