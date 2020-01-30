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Генпрокурор сделал неожиданное признание по расследованию убийства Шеремета

четверг, 30 января 2020, 17:54
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Для того, чтобы в суд было передано дело по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета, по нему нужны дополнительные доказательства.

Как сообщает "Апостроф", об этом в интервью изданию "Интерфакс-Украина" заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

По словам главы Офиса генерального прокурора, собранного объема доказательств недостаточно.

Генпрокурор при этом дал понять, что расследование не останавливается на этапе, когда фигурантам дела сообщают о подозрении. По его словам, дополнительные доказательства должны собираться и впоследствии.

"Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей - а мы должны двигаться в обоих направлениях - подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", - сказал Рябошапка.

При этом он также отметил, что процессуальные решения прокуроров по данному делу будут зависеть от того, как эти указания будут выполнены и будут ли собраны дополнительные доказательства.

В завершении Рябошапка подчеркнул, что главная задача следствия - "установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, это было выгодно, кто все это заказал".

Напомним, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета станет для министра МВД Арсена Авакова Рубиконом: он или докажет свой профессионализм, или будет вынужден уйти с должности.

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