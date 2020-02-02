В Запорожье автомобиль влетел в локомотив: есть жертвы, фото с места

В воскресенье, 2 февраля, на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового вагона локомотива и легковушки, в результате чего водитель авто погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Около 11:00 водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь по улице Стартовой в городе Запорожье, на регулируемом светофором и специальной звуковой сигнализацией железнодорожном переезде, допустил столкновение с вагоном локомотива", - говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии 44-летний водитель автомобиля, погиб на месте происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, в Запорожье рано утром водитель маршрутного такси умер за рулем, авто врезалось в столб.

Также в субботу, 26 октября, вечером на Хортице в черте Запорожья произошло страшное ДТП - водитель, в авто которого были ножи и бита, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим авто, в результате чего погиб.