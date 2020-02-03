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Пропагандисты ДНР взорвали сеть безумным заявлением про вирусы и "агентов" США: видео

понедельник, 03 февраля 2020, 16:25
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Пропагандисты так называемой ДНР распространяют фейковую информацию про украинский бойцов и страшный вирус.

Видео опубликовал российский телеканал "Россия 24".

Боевики обвинили военных полка "Азов", что те сотрудничают с США и по их заказу устраивают митинг в Гонконге (Китай). По словам пропагандистов, украинские военные, как американские "агенты", хотят завезти вирус и с помощью ученых США разработать в Мариуполе сибирскую язву. Все это делают с целью, чтобы "бомбить Донбасс".

Пользователи сети отреагировали на заявление пропагандистов.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ЛНР, дабы в очередной раз запугать местное население, придумали новую "страшилку" о шпионе из Латвии, который якобы был завербован еще в 2004 году.

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