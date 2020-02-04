Чем и почем кормят нардепов: "слуга народа" показал на видео цены и блюда в столовой Рады

Украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк провел "экскурсию" по столовой Верховной Рады, показав цены и блюда, которые там сейчас продаются.

Видео из столовой он опубликовал 4 февраля на YouTube.

"В перерыве от работы, решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли! Сегодня у меня на один приём пищи уходит порядка 300 гривен. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 гривен. Судите сами", - написал Беленюк на своей странице в Facebook.

Напомним, в августе 2019 года "Апостроф" публиковал эксклюзивные фото меню и блюд в столовой Рады. До этого был опубликован мартовский фоторепортаж из парламентской столовой.