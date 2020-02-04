RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

20:40
Зажигательные танцы: Усик показал, как готовится к возвращению в ринг, видео
20:02
В песне Билли Айлиш прячется самый страшный звук на свете - и все это проделки ее брата
19:35
Шевченко взял еще одного иностранца в сборную Украины
19:08
10 идей для нестандартного Дня святого Валентина: куда пойти 14 февраля в Киеве
18:10
Английская боксерша влипла в скандал из-за поцелуя своей девушки
17:42
Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером
16:43
24 часа в пути: Регина Тодоренко отважилась на длительный перелет с годовалым сыном
16:40
Прошляпили: сборная Украины лишилась ведущих игроков перед стартом олимпийского отбора по хоккею
16:16
У актрисы сериала "Зачарованные" диагностировали рак IV стадии
15:36
Одноногий мальчик-футболист забил яркий гол и стал звездой сети: видео
15:25
Он добивался меня: новая избранница Эдгара Каминского впервые рассказала об их романе
15:10
Ненавидела свое тело: Билли Айлиш рассказала о причинах депрессии, которая чуть не привела к суициду
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чем и почем кормят нардепов: "слуга народа" показал на видео цены и блюда в столовой Рады

вторник, 04 февраля 2020, 23:33
переглянути новину українською

Украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк провел "экскурсию" по столовой Верховной Рады, показав цены и блюда, которые там сейчас продаются.

Видео из столовой он опубликовал 4 февраля на YouTube.

"В перерыве от работы, решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли! Сегодня у меня на один приём пищи уходит порядка 300 гривен. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 гривен. Судите сами", - написал Беленюк на своей странице в Facebook.

Напомним, в августе 2019 года "Апостроф" публиковал эксклюзивные фото меню и блюд в столовой Рады. До этого был опубликован мартовский фоторепортаж из парламентской столовой.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

Ставка на черное, или снова о рисках неправильной игорной легализации

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: