Обыски на 1+1: появились заявления телеканала и СБУ

Телеканал "1+1" заявил, что не знает причин обысков СБУ, которые проходят в здании в Киеве по адресу Куреневская, 18.

"Мы можем только предположить, что обыск связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей деятельности", - говорится в заявлении.

Руководство 1+1 обратилось к главе СБУ с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Надеемся, что они (аргументы, - ред.) достаточно "весомые" и связаны с вопросами нацбезопасности", - говорится в заявлении.

В свою очередь в СБУ пояснили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала, а "осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем".

"Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда. Следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", - заявили в СБУ.

Журналист Владимир Тимофийчук ведет прямую трансляцию обысков.

В ходе обысков один из сотрудников СБУ попросил журналиста Куксина предоставить пароль к входу в операционную систему на его рабочем компьютере, но тот отказался. После этого системный блок рабочего компьютера журналиста изъяли. Также представители СБУ получили доступ к другому компьютеру, за которым работал Куксин и изучали содержание всех его папок и файлов.

Напомним, обыски СБУ проводит по делу о прослушке премьер-министра. В январе в сеть выложили аудиозаписи разговора премьера Алексея Гончарука с топ-чиновниками. Позже Гончарук заявил про свою отставку.