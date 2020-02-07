Еще один "груз 200": появилось новое видео ликвидации боевика снайпером ВСУ

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал боевика.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Бойцы ВСУ пробрались в руины дома в когда-то респектабельном поселке. Там они заметили цель - врагов.

На записе видно, как пуля, словно молот, сшибает с ног боевика, и он тяжело падает в грязь. Благодаря работе украинских воинов один из врагов попал в "груз 200".

Осторожно, в видео присутствуют сцены насилия!

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации боевика на Донбассе.

Также на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля. Боевик НВФ "Сомали" по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября прошлого года, а 6 ноября его тело отправили на родину.