В сети показали видео ликвидации украинским снайпером боевика на Донбассе

В сети показали видео ликвидации боевика на Донбассе .

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

"Минус ихтамнет, Пески", - говорится в подписи к кадрам, на которых видно как снайпер одним выстрелом ликвидирует боевика.

"Судя по отставанию падения орка от звука выстрела - до него было не меньше чем полкилометра", "Бейте их, ребята! Они хотели нашей земли, пусть получают", "Вот как ребятами не гордиться! Котики наши зубастые и с коготками!", "Слава Героям!", "Отличная работа!" - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео снайпера ВСУ за "работой".

Также на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля. Боевик НВФ "Сомали" по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября прошлого года, а 6 ноября его тело отправили на родину.