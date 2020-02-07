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Мрак и разруха: в сети показали красноречивое фото застывшего в снегу Иловайска

пятница, 07 февраля 2020, 23:51
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В сети показали красноречивое фото оккупированного боевиками Иловайска, в окрестностях которого в августе 2014 года шли кровавые бои.

Фото обнародовали на Twitter на странице "hochu_domoy.ua".

На нем - застывший среди снегов тепловоз с пассажирскими вагонами. На заднем плане виднеются товарные вагоны. Через густой слой снега не видно ни перрона, ни путей. Более того, на территории железной дороги нет людей: машинистов, рабочих путей, проводников, пассажиров. Иловайск будто замер во времени и пространстве.

Напомним, что во времена СССР Иловайск был одним из важных железнодорожных узлов. Город называли "воротами Кавказа". После обретения Украиной независимости Иловайск остался одним из главных транспортных узлов Донбасса. С началом русско-украинской войны и оккупации город перешел под контроль российских военных и местных боевиков. Некоторое время "военным комендантом" захваченного города был главарь незаконного вооруженного формирования "Сомали" Михаил Толстых, которого убили 8 февраля 2017 года.

Как сообщалось, ранее временно оккупированный боевиками Иловайск выглядит удручающе. В сети опубликовали подтверждение тому в виде красноречивых фото.

Напомним, что украинская армия потеряла в боях под Иловайском в августе 2014 года 220 человек, еще 40 военных пропали без вести, а 13 - до сих пор находятся в плену. Подробнее об Иловайской трагедии, читайте в материале "Апострофа": Вокруг нас стоял густой запах крови - очевидец о боях под Иловайском.

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