ВСУ нанесли крупные потери боевикам ЛНР

На востоке страны воины Вооруженных сил Украины нанесли удар, в результате чего были ликвидированы боевики.

Об этом сообщают в сепаратистских Telegram-пабликах.

Украинские бойцы в городе Золотое в Луганской области нанесли потери незаконным вооруженным формированиям (НЗФ). В пятницу, 7 февраля, вследствие прямого попадания ВСУ в блиндаж боевиков были ликвидированы четверо членов НЗФ. Также еще четверо получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины и группа разминирования Нацгвардии обнаружила в зоне ООС боевое орудие, которое злоумышленники могли готовить как орудие для осуществления теракта.

Напомним, ранее на Донбассе украинский снайпер ликвидировал российского боевика, а в сети показали видео прямого попадания в цель.