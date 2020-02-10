Дело Шеремета: в МВД заявили о неожиданном повороте следствия

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета поддерживали контакты с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

В комментарии изданию заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что связи сотрудников СБУ с подозреваемыми по делу Шеремета уже доказаны.

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, - Апостроф), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", - уточнил он.

Причиной для проверки стала публикация записей, которые свидетельствуют, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В спецслужбе удерживаются от комментариев по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь прошла экспертизу на полиграфе.