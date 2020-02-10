RU  UA  EN

понедельник, 10 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

18:48
Как не прогадать с подарком для нее ко Дню святого Валентина - 3 надежных идеи
18:47
Достали черепашку: в Киеве спасатели вытащили из канализации голого мужчину, видео
18:32
Дело Шеремета: в МВД заявили о неожиданном повороте следствия
18:20
Привезут под Киев: раскрыты детали эвакуации украинцев из зараженного коронавирусом города
18:00
Волонтеры рассекретили данные о военных Путина, захватывавших Крым: фото
17:50
Рискуют стать бездомными: появились тревожные данные о судьбе освобожденных из плена украинцев
17:24
"Охотятся" на людей и убивают за деньги: боевики устраивают дикие сафари на Донбассе
17:12
В Польше из-за урагана произошла жуткая трагедия: фото и видео с места
17:11
Все говорят о наряде Натали Портман на "Оскаре" - и неудивительно, ведь она превратила его в протест
16:50
Победителя "Оскара-2020" высмеяли забавной карикатурой
16:40
Конфликт между банком "Аркада" и КГГА: инвесторы обратились к Кличко
16:23
Украинцам готовят новый "сюрприз" с ценами на газ: первые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дело Шеремета: в МВД заявили о неожиданном повороте следствия

понедельник, 10 февраля 2020, 18:32
переглянути новину українською

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета поддерживали контакты с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

В комментарии изданию заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что связи сотрудников СБУ с подозреваемыми по делу Шеремета уже доказаны.

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, - Апостроф), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", - уточнил он.

Причиной для проверки стала публикация записей, которые свидетельствуют, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В спецслужбе удерживаются от комментариев по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь прошла экспертизу на полиграфе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: