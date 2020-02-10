Тайные тюрьмы и расстрелы: экс-пленник ДНР раскрыл жуткие детали о зверствах боевиков

В плену у боевиков так называемой ДНР пытали и расстреливали людей.

Об этом рассказал "Апострофу" экс-пленник боевиков Василий Савин.

По его словам, тайные тюрьмы оккупантов находятся практически "на виду".

"Называю тайные тюрьмы МГБ ДНР: Макеевка, улица Ленина, 123, подвал бывшего отдела налоговой милиции. В этом месте я был. Оттуда перевезли в Донецк на Куйбышева, 61 - здание телецентра. Кстати, телецентр работает исправно: на втором этаже - вся аппаратура, ведущие, гости, все рассказывают, какая прекрасная жизнь в ДНР, как все хорошо, а в подвале, в этом же здании, пытают людей", - отметил экс-пленник.

Он подчеркнул, что еще один подвал - бывшее здание областного КРУ, бульвар Шевченко, 26. А рядом - гаражный кооператив, в котором сделали так называемую тюрьму.

"Это была смотровая яма в обычном гараже. Даже не яма… Знаете, некоторые автолюбители в смотровой яме делают маленькую комнатку, где хранят соленья, инструменты… В этой комнатке меня держали семь суток в абсолютной темноте", - поделился Савин.

Его потом перевезли в следующую тайную тюрьму МГБ: Донецк, Ленинский район, улица Молодежная, 14.

"Двухэтажный особняк, такое офисное здание. Там людей просто расстреливали. На моих глазах убили двух человек. Не так как в фильмах показывают: выходи, руки за голову, завяжите глаза, целься… нет. Буднично застрелили молодого парня, которого взяли в плен в аэропорту, и молодую девушку, о которой говорили, что она снайпер. А знаменитая "Изоляция"! Донецк, Буденовский район, улица Светлого пути, 3, завод теплоизоляционных материалов. Концлагерь там!", - рассказал экс-пленник боевиков.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко.