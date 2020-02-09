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Закрыли детсады и школы: под Днепром произошло опасное ЧП с загрязнением воды

воскресенье, 09 февраля 2020, 16:45
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Под Днепром произошло экологическое ЧП, из-за которого пришлось приостановить учебный процесс в школах и детсадах с 8 по 12 февраля.

Об этом сообщается на официальном сайте Апостоловской городской объединенной территориальной громады.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)), убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков и информируем о временном приостановлении работы дошкольных учебных заведений, учреждений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП, в результате чего начала массово умирать рыба.

Также ранее и в Харькове назрела серьезная экологическая проблема из-за массового мора рыбы в одной из рек города.

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