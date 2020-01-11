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Поймали на горячем: в сети показали фото ушлых воров Киева

суббота, 11 января 2020, 19:21
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В субботу, 11 января, в Киеве на месте преступления поймали двух воров, которые совершили кражу кошелька.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Киев оперативный.

"Прямо на Крещатике, в кафе "Белый Налив", эти двое решили не только поесть и выпить, а еще и подзаработать. Ну, а так как работать они не умеют - решили украсть у женщины кошелек", - говорится в подписи к фото преступников.

Стоит отметить, что грабителей заметили правоохранители и задержали сразу же после того, как те совершили кражу.

Преступники в Киеве
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Преступники в Киеве
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Преступники в Киеве
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Преступники в Киеве
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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали наглых воров, устроивших "гастроли" по всей Украине. Их поймали после того, как дуэт решил ограбить посетителя столичного кафе.

Также в Киеве на железнодорожном вокзале наглый грабитель усыплял своих жертв и воровал их личные вещи.

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