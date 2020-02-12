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Задержались 13 поездов: лжеминер навел "шороха" под Черкассами

среда, 12 февраля 2020, 18:00
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В ночь на 12 февраля 13 поездов задержались в пути из-за "заминирования" состава № 42 Трускавец-Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Неизвестный позвонил на линию полиции и заявил о минировании поезда. Состав в 03:15 остановили на станции Городище в Черкасской области. На место приехали правоохранители, взрывотехники и кинологи с собаками.

Спецслужбы эвакуировали из поезда 700 пассажиров. Все вагоны начали проверять на наличие взрывоопасных предметов. В это время людям, среди которых были и маленькие дети, пришлось ждать под проливным дождем. В общем пассажиры провели на улице три часа, пока длился осмотр поезда.

Отмечают, что после проведения оперативных действий информация о минировании не подтвердилась и оказалась ложной. Пассажирам разрешили занять свои места и продолжить путь.

Как уточняют в "Укрзализныце", убытки компании из-за чьей-то неудачной шутки составили 60 000 гривен. Из-за этого движение по маршруту не могли продолжить еще 12 поездов.

Как сообщал "Апостроф", 7 декабря из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве срочно эвакуировали всех посетителей и пассажиров.

Напомним, 7 ноября прошлого года в полицию сообщили о минировании пассажирского поезда, который в тот момент находился в Коростенском районе Житомирской области. Полиция проверила поезд и не нашла взрывчатку.

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