Дожди уходят: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом

В четверг, 13 февраля, в Украине будет пасмурно, но в большинстве областей без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дневная температура воздуха в стране будет колебаться от -1 до +8 градусов за Цельсием. В западных регионах прогнозируют +2...+5 градусов днем и 0...-3 ночью. Дождей и снега там не ожидается.

На востоке будет холоднее: там днем -1...+1 градус, а ночью -1...-3 градуса. Также в Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях обещают снег.

В южных регионах синоптики прогнозируют самую высокую температуру: днем столбики термометров поднимутся до отметок +4...+8 градусов за Цельсием. А ночью будет -3...+1 градус.

На остальной территории Украины днем +2...+4 градуса, а ночью температура упадет до 0...-3 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.

В Киеве 13 февраля осадков не прогнозируют. На термометрах днем будет +2...+4 градуса, а в ночное время суток - 0...-2 градуса.

Как ранее сообщал "Апостроф", аномально теплая зима 2019 года является закономерным явлением.