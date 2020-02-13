RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

07:39
Это был один из крупнейших боев: в Украине напомнили о подвиге ВСУ на Донбассе
07:38
В Киеве женщина попыталась украсть чужого ребенка в метро: страшные детали, фото и видео
07:17
Три диетических супа для легкого завтрака или обеда - рецепты на 15 минут Lime
07:10
Счет погибших за сутки идет на сотни: новые данные о коронавирусе из Китая и фото
07:05
На место вызвали "копов": в Днепре устроили ажиотаж из-за необычного снеговика, фото
06:42
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в России, много погибших: фото
06:30
Гороскоп на 13 февраля: Овнов ждут победы в любви, а Весы могут наделать ошибок
06:24
Дожди уходят: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом
05:28
Уже не страшно: фото и история миротворца в Конго, героически воевавшего на Донбассе
03:24
7 минут ада: в сети показали видео, снятое во время боев за Дебальцево
02:26
Легенда оказалась правдой: ученые сделали интересное заявление про древний "конец света"
01:22
Читинский Гитлер и веселая "зига": в России депутат попал в скандал из-за странного фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дожди уходят: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом

четверг, 13 февраля 2020, 06:24
переглянути новину українською
Фото: pixabay

В четверг, 13 февраля, в Украине будет пасмурно, но в большинстве областей без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дневная температура воздуха в стране будет колебаться от -1 до +8 градусов за Цельсием. В западных регионах прогнозируют +2...+5 градусов днем и 0...-3 ночью. Дождей и снега там не ожидается.

На востоке будет холоднее: там днем -1...+1 градус, а ночью -1...-3 градуса. Также в Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях обещают снег.

В южных регионах синоптики прогнозируют самую высокую температуру: днем столбики термометров поднимутся до отметок +4...+8 градусов за Цельсием. А ночью будет -3...+1 градус.

На остальной территории Украины днем +2...+4 градуса, а ночью температура упадет до 0...-3 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.

В Киеве 13 февраля осадков не прогнозируют. На термометрах днем будет +2...+4 градуса, а в ночное время суток - 0...-2 градуса.

Как ранее сообщал "Апостроф", аномально теплая зима 2019 года является закономерным явлением.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Морозов больше нет: лютый февраль подмочит Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: