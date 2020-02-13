Метель и снежные завалы: опубликовано яркое фото украинских Карпат

В сети опубликовали свежее фото украинских Карпат, которые оказались под серьезным слоем снежного покрова.

О ситуации на горе Поп Иван Черногорский сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 08:00 12.02.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Метель. Ветер юго-западный 10-12 м/с. Температура воздуха -12°С. Туристам стоит воздержаться от выхода в высокогорье", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что зима-2020 продолжает удивлять жителей Украины аномально теплой погодой, которая сопровождается всевозможными необычными для этого времени года явлениями.

Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.