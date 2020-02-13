RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

10:46
Поговорю с ним: украинский депутат-борец высказался о Ломаченко, попавшем в скандал с российскими военными
10:28
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна от известного музыканта Lime
09:51
Леся Никитюк решила стать певицей и выпустила дебютный сольный трек: аудио Lime
09:43
В "Динамо" жестко отреагировали на обвинения в махинациях с зарплатами футболистов
08:50
Где смотреть онлайн Милан - Ювентус: расписание трансляций
07:17
Три диетических супа для легкого завтрака или обеда - рецепты на 15 минут Lime

12 февраля

23:46
"Интер" сенсационно проиграл "Наполи" в полуфинале Кубка Италии: видеообзор
20:24
Российский футболист, фанатеющий от Путина, попал в расистский скандал из-за смертельного коронавируса
19:48
В США снимают новую "Матрицу" с теми же героями - как изменились Нео, Тринити и другие актеры Lime
19:04
"Крихітка" выпустила новый трек "Бурштин" - это первая песня группы за пять лет Lime
19:04
По стопам "Шахтера": "Динамо" вылетело от загребских одноклубников в юношеской Лиге чемпионов, видеообзор
18:49
Где смотреть смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Метель и снежные завалы: опубликовано яркое фото украинских Карпат

четверг, 13 февраля 2020, 09:27
переглянути новину українською

В сети опубликовали свежее фото украинских Карпат, которые оказались под серьезным слоем снежного покрова.

О ситуации на горе Поп Иван Черногорский сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 08:00 12.02.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Метель. Ветер юго-западный 10-12 м/с. Температура воздуха -12°С. Туристам стоит воздержаться от выхода в высокогорье", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что зима-2020 продолжает удивлять жителей Украины аномально теплой погодой, которая сопровождается всевозможными необычными для этого времени года явлениями.

Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: