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Появилась меткая фотожаба на "процветание" оккупированного Донбасса

четверг, 13 февраля 2020, 10:09
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В сети появилась меткая карикатура на ДНР-ЛНР, где огромные задержки по зарплатам.

Об этом сообщает UsatiyTsigan в Twitter.

"дЫнЫрЫ всегда с "заботой о населении", - пишет автор.

В сети появляется все больше и больше историй жителей оккупированных территорий, которым длительное время не платят зарплаты.

На фотожабе изображен шахтер, который пришел в кассу спросить о зарплате. На его безмолвную просьбу он получает грубый жест от ДНР, который значит, что денег нет.

Как сообщал "Апостроф", главари боевиков так называемой ДНР "передумали" повышать зарплаты на оккупированной территории Донецкой области до уровня российского города Ростов-на-Дону, как обещалось населению в 2019 году.

Напомним, что главарь боевиков ДНР Денис Пушилин признал, что в конце 2019 года и в январе 2020-го были задержки с выплатой зарплат, особенно в угольной и металлургической отрасли. По словам Пушилина, основные причины в долгах по зарплате - непризнанность ДНР, экономическая блокада и еще не закончившиеся военные действия.

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