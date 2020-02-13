Ты хрупкая, как киевские мосты: в сети повеселили уморительными открытками ко Дню всех влюбленных

Накануне 14 февраля, когда отмечается День святого Валентина, в сети появились необычные поздравления для киевлян, оформленные под традиционные для этого романтического праздника поздравления-валентинки в форме сердечек.

Забавные признания в любви опубликовал на своей Facebook-странице Влад Антонов.

В своеобразных валентинках использованы образы, хорошо известные каждому жителю украинской столицы - хрупкие киевские мосты, нескончаемые очереди в "Киевскую перепичку", вечные заторы на проспекте Победы, разбитые дороги и прочие прелести столичной жизни.

Открытки ко Дню всех влюбленных 1 / 1 Открытки ко Дню всех влюбленных 1 / 1 Открытки ко Дню всех влюбленных 1 / 1 Открытки ко Дню всех влюбленных 1 / 1 Открытки ко Дню всех влюбленных 1 / 1 lubov3.jpg 1 / 1 Открытки ко Дню всех влюбленных 1 / 1 Открытки ко Дню всех влюбленных 1 / 1 Открытки ко Дню всех влюбленных 1 / 1

"Жду тебя так сильно, как жители Троещины ждут метро", "Ты хрупкая, как киевские мосты", "Ты непростая, как развязка на мосту Патона", - написано на праздничных открытках.

Про 5 простых идей для празднования Дня святого Валентина, которые сделают этот праздник сказочным, волшебным и запоминающимся, читайте в материале "Апострофа": Как незабываемо отметить День святого Валентина: 5 идей для празднования