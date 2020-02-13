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В Одессу прибывает корабль с украинцами из Китая: появилось важное заявление Минздрава

четверг, 13 февраля 2020, 18:49
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В министерстве здравоохранения Украины считают, что эпидемическая ситуация на грузовом судне из Китая, которое в четверг, 13 февраля, заходит в порт Одессы, благополучная. У заболевших моряков исключают заражение коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

В ведомстве подтвердили информацию компании-перевозчика о том, что у членов экипажа нет подозрения на СОVID-19. Зафиксированы только случаи заболевания ОРВИ

“Судно "CMA CGM URAL" вышло из последнего порта Китая Шеко 16 января 2020.До прибытия в Украину судно осуществляло заходы в порты в Египте, Ливане, Турции и Румынии. В этих портах все члены экипажа судна прошли проверку соответствующими службами на наличие в них признаков СОVID-19. Никакого подозрения не обнаружено”, - подчеркнули в МОЗ.

Кроме того, с момента выхода судна из китайского порта прошло уже 27 дней, при этом инкубационный период заболевания СОVID-19 – 14 дней.

"По прибытии судна все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и в случае подозрения будут направлены в специальные медицинские учреждения. Будут проведены лабораторные исследования и тест на СОVID-19", - сообщили в здравоохранительном ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 10 февраля, результаты исследований подтвердили заражение коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess у 135 человек, среди которых - двое граждан Украины.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Полтысячи жертв и "ад" на лайнере: как коронавирус из Китая продолжает убивать.

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