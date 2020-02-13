В Украине ряд госуслуг можно будет оплачивать онлайн: что нужно знать

Отныне ряд услуг украинцы смогут оплатить через интернет-банкинг или мобильное приложение и не тратить свое время на то, чтобы сначала оплатить стоимость услуги в банке, а потом принести бумажную квитанцию в соответствующую структуру.

Об этом на личной Facebook-странице сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"На этой неделе мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы: сервисные центры МВД, Миграционную службу, ЗАГСы, ЦОАП, областные государственные администрации. Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - отметил министр.

Отныне украинцы смогут заплатить онлайн за внутренние и заграничные паспорта, водительское удостоверение, справку об отсутствии судимости, услуги Миграционной службы, расходы, связанные с получением свидетельства о рождении, регистрации брака и получением свидетельства о смерти. Заплатить в мобильном приложении можно будет за лицензии и выдержки, которые предоставляют в областных госадминистрациях.

В Кабмине говорят, что нововведение не только облегчит работу госслужащим и сэкономит время украинцев, но и поможет им не тратить лишние деньги - ведь теперь не нужно будет платить банковскую комиссию.

Как информировал "Апостроф" ранее, документы на назначение пенсии можно подавать онлайн, без бумажной волокиты и стояния в очередях.