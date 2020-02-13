RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
16:38
5 свежих фильмов ко Дню святого Валентина под пледиком Lime
15:58
Майли Сайрус отказалась от бюстгальтера и подарила папарацци свои лучшие фото Lime
15:42
Повесился на могиле матери: в Индии разыгралась жуткая драма в семье с детьми из-за коронавируса
14:59
В России медики "скорой" выбросили пациента, который не мог ходить, прямо в снег: видео
14:35
При входе в отели меряют температуру: Анита Луценко рассказала о неспокойном отдыхе из-за коронавируса Lime
14:21
10 частых ошибок, которые мешают здоровому похудению Lime
13:56
Девушка согласилась дать свое видео для фильма и не знала, как ей повезло - это были "Паразиты" Lime
13:41
Джим Керри угодил в скандал из-за неосторожной шутки: за что обиделись на актера Lime
13:06
Лучшее воспоминание: жена Джастина Бибера показала новые фото со свадьбы с певцом Lime
12:41
Майли Сайрус вышла на подиум с супермоделями Джиджи и Беллой Хадид: фото Lime
12:08
Елена Кравец вернулась в рекламу без Владимира Зеленского (фото) Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине ряд госуслуг можно будет оплачивать онлайн: что нужно знать

четверг, 13 февраля 2020, 15:58
переглянути новину українською

Отныне ряд услуг украинцы смогут оплатить через интернет-банкинг или мобильное приложение и не тратить свое время на то, чтобы сначала оплатить стоимость услуги в банке, а потом принести бумажную квитанцию в соответствующую структуру.

Об этом на личной Facebook-странице сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"На этой неделе мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы: сервисные центры МВД, Миграционную службу, ЗАГСы, ЦОАП, областные государственные администрации. Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - отметил министр.

Отныне украинцы смогут заплатить онлайн за внутренние и заграничные паспорта, водительское удостоверение, справку об отсутствии судимости, услуги Миграционной службы, расходы, связанные с получением свидетельства о рождении, регистрации брака и получением свидетельства о смерти. Заплатить в мобильном приложении можно будет за лицензии и выдержки, которые предоставляют в областных госадминистрациях.

В Кабмине говорят, что нововведение не только облегчит работу госслужащим и сэкономит время украинцев, но и поможет им не тратить лишние деньги - ведь теперь не нужно будет платить банковскую комиссию.

Как информировал "Апостроф" ранее, документы на назначение пенсии можно подавать онлайн, без бумажной волокиты и стояния в очередях.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: