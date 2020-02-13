Вот это настоящая зима! Появилось впечатляющее видео из засыпанных снегом Карпат

В сети опубликовали яркое видео из заснеженных украинских Карпат, куда наконец-то пришла настоящая зима, которую так давно ждали туристы и ценители горных пейзажей.

Ролик на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Василий Фицак, который вместе с другими экстремалами отправился в поход в горы.

"Вот это зима! Хорошенько насыпало снега", - подписал он видео.

На опубликованных кадрах видно, что снежный покров здесь достаточно большой, что с радостью воспринял автор ролика.

Напомним, что в сети опубликовали свежее фото украинских Карпат, которые оказались под серьезным слоем снежного покрова.

Также "Апостроф" сообщал, что синоптик Наталья Диденко рассказала о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни.