Скандал с оскорблением ветерана АТО в маршрутке Днепра получил "горячее" продолжение, фото

В Днепре в маршрутку к водителю, который оскорбил ветерана АТО с ампутацией ноги, большой группой отправились бывшие военнослужащие, они заняли почти все места в транспорте и сделали групповое фото.

Об этом написал у себя в Twitter пользователь с ником "Позывной Колым".

Также он указал, что ветераны провели разъяснительные беседы с водителями.

"Продолжение истории в Днепре во время которой водитель маршрутного такси номер 136 оскорблял воина, который потерял ногу на Востоке Украины, тогда парня поддержала только одна девушка! За дело взялись братья по оружию и наведались к перевозчику! Провели беседы с водителями маршруток!!!", - отметил пользователь.

Как сообщал "Апостроф", ранее водителю маршрутки из Умани, который высадил детей погибшего в Донбассе бойца АТО, местные активисты устроили поездку на кладбище.