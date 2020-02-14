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В Одессе устроили массовое "минирование": какие здания попали в список

пятница, 14 февраля 2020, 19:18
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В Украине продолжается волна массовых "минирований" городов, начавшаяся с "минирования" железнодорожного вокзала в Киеве и подолжившаяся в Одессе, где в пятницу, 14 февраля, на электронную почту полиции также пришло анонимное письмо с информацией о массовом "минировании" зданий.

Об этом сообщает Odessa.online.

Сообщили о минировании жилых домов в разных районах города, гипермаркетов и торговых центров "Кадорр", "Кристалл", "Сити-центр", "Панорама", "Остров", "Мегадом", "City Center Котовский", "Галерея Афина", "Европа", "Гагарин Плаза", сети супермаркетов "Сильпо", "Фоззи", "АТБ".

Также бомбы ищут в Университетской клинике, горбольницах №5 и №8, областной клинической больнице, железнодорожной больнице, банках и такси.

На места выехали следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники, спасатели.

Отметим, что за последние два дня о заминировании сообщили не только в Одессе, а еще в нескольких крупных украинских городах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в четверг, 13 февраля, в Киеве стало известно о массовом "минировании" площадей, домов и торговых центров.

Также, в четверг стало известно об аналогичном ЧП во Львове, где под угрозой возможного взрыва оказались аэропорт и вокзал.

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