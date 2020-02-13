По следам Киева: во Львове заминировали аэропорт и вокзал, фото с места

В четверг, 13 февраля, на фоне сообщения о массовом минировании домов, площадей и ТЦ в Киеве, стало известно об аналогичном ЧП во Львове, где под угрозой возможного взрыва оказались аэропорт и вокзал.

Об этом пишет пресс-служба полиции Львовской области.

Анонимное сообщение о заминировании поступило в 14:10 на электронную почту полиции. Неизвестный заявил о заминировании Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, Главного железнодорожного вокзала, торгово-развлекательных центров и других объектов во Львове.

По указанным адресам прибыли эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории, однако пока взрывоопасных предметов найдено не было.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 12 февраля 13 поездов задержались в пути из-за "заминирования" состава № 42 "Трускавец-Днепр".