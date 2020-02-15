RU  UA  EN

суббота, 15 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

12:00
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: трансляция и подробности онлайн Lime
11:56
Били, унижали и плевали в сок: MELOVIN рассказал о жесткой травле в школе Lime
11:29
Без тебя: украинские политики обменялись трогательными "признаниями" к 14 февраля
10:55
Журналисты заявили, что нашли настоящую мать Путина: опубликовано ее фото
10:12
Тина Кароль сделала фото в одном белье - вышло очень секси Lime
07:56
Салат из печени трески и свежих овощей - вкусный рецепт для разнообразия Lime
00:09
Невозможно забыть: Богдан рассмешил искрометной фотожабой в День всех влюбленных

14 февраля

21:07
Украина нашла союзника в борьбе против России в Черном море
19:52
7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы Lime
18:45
В СМИ рассказали, как одесский прокурор Вихор провалил дело о незаконном строительстве "яхт-клуба"
18:43
Обещает порядок за три месяца: одесский прокурор Стоянов заявил о готовности вернуться к работе
18:42
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: когда и где смотреть онлайн Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Италии презентовали новый фильм о деле нацгвардейца Маркива

суббота, 15 февраля 2020, 11:47
переглянути новину українською

В пятницу, 14 февраля, в Риме в стенах итальянского парламента презентовали документальный проект "Неправильное место" (The Wrong place) о деле украинского солдата Виталия Маркива и гибель двух иностранных журналистов на Донбассе 2014 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Издание отмечает, что над фильмом в течение восьми месяцев работала группа из трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки.

Они начали работу в прошлом году, когда в июле в Павии объявили приговор, 24 года заключения, бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, признав его виновным в убийстве у Славянска итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова.

"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса", - сказал режиссер ленты, итальянский журналист с опытом работы в военных зонах Кристиано Тинацци.

Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива и с помощью его автомата АК-74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров и это оружие не было оптического увеличителя.

Проведя детальный картографический анализ местности, что занял более 100 часов работы, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости на расстоянии, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккели и Миронова.

"Наша цель — узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем несправедливо, чтобы за это отвечал какой-то козел отпущения", - отметил Кристиано Тинацци.

Присутствующий на пресс конференции правозащитник Антонио Станго подчеркнул важность независимого журналистского расследования, напомнив, что судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских СМИ.

"Поэтому возникает вопрос, судьи вообще знали о геополитической ситуации на фоне которой состоялся военный инцидент?", - отметил Станго.

По его мнению, с появлением этого фильма-расследования не следует говорить о давлении на судебные органы Италии, это скорее возможность подробнее взглянуть на факты, которые были перемешаны с фейками, которые, возможно, повлияли на решение присяжных павийского суда.

Как писал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключенный в Италии на 24 года якобы за убийство нацгвардеец Виталий Маркив должен вернуться в Украину.

Ранее, в ноябре 2019 года представители дипломатии Украины и Италии провели встречу, во время которой обсудили вопросы осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Плесень, грибы, гигантские тараканы и мыши в ногах - Роман Сущенко рассказал о российском плене

Готовимся к резкому потеплению: синоптики удивили прогнозом на ближайшие дни

Субсидии и льготы по-новому: как ускорить социальные выплаты украинцам, живущим в селах

Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: