В Италии презентовали новый фильм о деле нацгвардейца Маркива

В пятницу, 14 февраля, в Риме в стенах итальянского парламента презентовали документальный проект "Неправильное место" (The Wrong place) о деле украинского солдата Виталия Маркива и гибель двух иностранных журналистов на Донбассе 2014 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Издание отмечает, что над фильмом в течение восьми месяцев работала группа из трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки.

Они начали работу в прошлом году, когда в июле в Павии объявили приговор, 24 года заключения, бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, признав его виновным в убийстве у Славянска итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова.

"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса", - сказал режиссер ленты, итальянский журналист с опытом работы в военных зонах Кристиано Тинацци.

Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива и с помощью его автомата АК-74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров и это оружие не было оптического увеличителя.

Проведя детальный картографический анализ местности, что занял более 100 часов работы, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости на расстоянии, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккели и Миронова.

"Наша цель — узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем несправедливо, чтобы за это отвечал какой-то козел отпущения", - отметил Кристиано Тинацци.

Присутствующий на пресс конференции правозащитник Антонио Станго подчеркнул важность независимого журналистского расследования, напомнив, что судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских СМИ.

"Поэтому возникает вопрос, судьи вообще знали о геополитической ситуации на фоне которой состоялся военный инцидент?", - отметил Станго.

По его мнению, с появлением этого фильма-расследования не следует говорить о давлении на судебные органы Италии, это скорее возможность подробнее взглянуть на факты, которые были перемешаны с фейками, которые, возможно, повлияли на решение присяжных павийского суда.

Как писал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключенный в Италии на 24 года якобы за убийство нацгвардеец Виталий Маркив должен вернуться в Украину.

Ранее, в ноябре 2019 года представители дипломатии Украины и Италии провели встречу, во время которой обсудили вопросы осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.