В Николаеве детей кормили опасным для здоровья "маслом": подробности дела

Предприниматель из Одессы и его супруга подделывали молокопродукты, которыми снабжали учебные заведения в городе Николаеве. Им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Еще в феврале 2019 года в Николаеве разгорелся масштабный скандал из-за закупки для питания в детских садах и школах вместо сливочного масла неизвестной субстанции, состав которой не смогла определить даже экспертиза. При этом стоимость неизвестного вещества была дороже, чем натурального сливочного масла.

Как было установлено следствием, одна из подозреваемых работала директором ООО "Прод-Юг", "Сонед" и "Айскомпані", которые поставляли продукты питания в коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева.Кроме масла, одесские предприниматели подделывали также твердые и кисломолочные сыры.

В полиции сообщили, что одесским коммерсантам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 28 ст. 227 (умышленный выпуск на рынок Украины опасной продукции), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (хищение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.Если вину докажут, им грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Как сообщал "Апостроф" , ранее жители Киева активно обсуждали в соцсетях питание в школах для своих детей: некоторые жаловались на отвратительное качество еды, другие же – сообщали об успешном внедрении изменений.