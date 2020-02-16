В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса

В китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщают СМИ.

Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

15 февраля препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок.

"Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективными в лечении нового типа коронавируса", - говорится в заявлении.

Напомним, в Китае ввели серьезное наказание за сокрытие факта заболевания смертельно опасным коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", во Франции умер 80-летний турист из Китая , который стал первым в Европе жертвой смертельного коронавируса, распространившийся из китайского города Ухань.