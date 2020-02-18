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Эксперт указал правительству на некомпетентность руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины": детали скандала

вторник, 18 февраля 2020, 16:43
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Неоднократно анонсированный и в отдельных случаях обновленный руководящий состав дорожных служб и подчиненных "Укравтодора" предприятия до сих пор остается "только обещанием кадровых изменений отрасли", а базовый план на 2020 год, может остаться только планом.

Об этом пишет блогер и отраслевой эксперт Михаил Шнайдер в Facebook.

Он отметил, что не в пользу программы правительства по обновлению украинской дорожной инфраструктуры говорит факт обновления руководящего состава дорожных региональных служб по выборочному методу. По его мнению, это, а также отсутствие общих квалификационных требования к тендерным закупкам, отсутствие современной системы ценообразования, создают препятствия для иностранных инвесторов, которые хотят работать с Украиной.

Кроме того, он отметил, что нынешнее руководство ОАО ГАК "Автомобильные дороги Украины" - Дмитрий и Александр Козловские - "не слишком заинтересованы в решении проблем с зарплатой работников, оплатой услуг ГП "Артемсоль", расчетами за фракционные материалы, за горюче-смазочные материалы и прочее".

Блогер отметил, что "отсутствие элементарной поддержки новых руководителей Козловских Дмитрия и Александра ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" структурных региональных подразделений, а при преступном отношении к исполнению своих должностных обязанностей отдельных руководителей региональных облавтодоров, привело к искусственному банкротству, а в дальнейшем ликвидации региональных предприятий".

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