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Самый страшный вирус: в Минздраве неожиданно прокомментировали эвакуацию украинцев из Китая

понедельник, 17 февраля 2020, 18:51
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Эвакуация украинцев из китайского Уханя пройдет с соблюдением всех норм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом в официальном видеообращении сообщает министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

После прибытия в Украину все эвакуированные люди и члены команды пройдут обязательную 14-дневную обсервацию (карантин).

"На внеочередном заседании правительства мы выделили деньги на мероприятия по обсервации людей из Китая. Эвакуацию будем осуществлять с учетом всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по алгоритмам, которые применяются во всем мире", - заявила Скалецкая.

Согласно утвержденному плану действий, самолет вылетит из Киева во вторник, 18 февраля. Глава МОЗ подчеркнула, что на борт самолета в Ухане смогут подняться только те люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Всех их непосредственно перед вылетом дополнительно проверят китайские врачи.

"Правительство обеспечит людей средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Все члены команды прошли соответствующее обучение от Центра общественного здоровья. После приземления будут осуществлены все меры безопасности. Самолет направлен на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. До города обсервации пассажиры и члены команды с охраной прибудут отдельными транспортными средствами", - рассказала Скалецкая.

Она также напомнила, что по состоянию на 17 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания на новый коронавирус.

"Самый страшный вирус в мире - это паника. Поэтому призываю не верить в слухи и фейки. Проверяйте информацию на официальных источниках – сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины", - добавила министр.

Подробнее о том, чем обернется для КНР эпидемия коронавируса и чего в связи с этим ждать Украине, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.

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