Появилась жесткая фотожаба на мирные инициативы Сивохо и обострение на Донбассе

На инициативу народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Сергея Сивохо создать Национальную платформу примирения и единства с оккупированными территориями Донбасса в сети отреагировали саркастической картинкой.

Фотожабу на мирные инициативы Сивохо во время очередного обострения на Донбассе разместил на своей Facebook-странице политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

На картинке изображен народный депутат и советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, который радостно предлагает провести соревнование сборных КВН Украины, ДНР и ЛНР в российском городе Сочи.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе около пяти часов длился тяжелый бой, в результате чего один украинский военный погиб и четверо получили ранения.