Против руководителя УЖСК Лейбука открыли уголовное производство: детали дела

Деятельность ОАО "Украинская железнодорожная скоростная компания" стала предметом уголовного производства - дело зарегистрировали в Нацполиции, о чем свидетельствует соответствующий документ.

3 декабря 2019 было открыто уголовное производство №12019100010010217 по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или их использование).

Уголовное производство расследуют следователи отдела Голосеевского УП ГУ ЧП в Киеве.

Правоохранители изучают договоры поставки, заключенные между ОАО "Укрзализныця" в лице и. о. директора филиала УЖСК в период с 4 по 9 июля 2019 (речь идет о Сергее Лейбука, который сейчас возглавляет УЖСК).

"Копии таких договоров со всеми приложениями, спецификациями, актами приема-передачи, счетами на оплату и платежными поручениями УЖСК, в рамках расследования уголовного производства, должна предоставить столичным правоохранителям", - говорится в документе.

Также УЖСК и Лейбук фигурируют и еще в одном коррупционном скандале, связанном с проведением конкурса по выбору поставщика питания для поездов "Интерсити".

Конкурс, объявленный в конце 2019 не состоялся, поскольку его условия были "слиты" одной из компаний-участниц - ООО "Санфинити", принадлежащий Сергею Корецкому, который является владельцем кафе "Идеалист".

По предварительному сговору с руководством УЖСК компания "Санфинити" должна победить в "прозрачном отборе", однако за нарушение действующего законодательства проведения конкурса заблокировал суд.

Несмотря на эти обстоятельства, подчиненный Лейбука и председатель конкурсной комиссии по совместительству Вячеслав Горбатко, по информации, устраивал "тайные" посещения поездов "Интерсити" для сотрудника Корецкого - Тараса Новосада.

Сейчас в УЗ скандал не комментируют, о дальнейшей судьбе и указанного конкурса и самого главы УЖСК Лейбука тоже молчат.

Санкция ч.1 статьи 358 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.