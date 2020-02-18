Такого Кива может не пережить: сеть взбудоражило пикантное фото из Рады

В сети появилось фото народного депутата в стенах Верховной Рады в оригинальном наряде.

Соответствующее фото опубликовал парламентский корреспондент Ян Доброносов.

На нем изображена женщина в синем костюме, однако на пиджаке слишком много пуговиц расстегнуты и видно, что под ним у нее обольстительный красный топ.

"Им бы на передачу Давай поженимся....ооо, а ее фото давно не было...ты смотри, потому что обидится на тебя", "А как Кива пережил этот момент?", "Яременко таки уговорил без табу", "Решила так поддержать тех, кто сейчас в окопах под обстрелом", "Сделали из заканодавчого органа какой-то другой орган!", "странно. так Сюмар ранее ходила, чья эстафета сейчас?", "За Яременко необходимо следить", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное фото из Верховной Рады Украины, одного из депутатов заметили возле колоны со странной прической.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева, у которой ранее заметили часы марки Cartier, пришла в парламент с сумкой Dior и в прозрачной блузке в горошек.