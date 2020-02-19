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В Харьков прибыл борт с ранеными на Донбассе бойцами ВСУ: первые подробности

среда, 19 февраля 2020, 13:15
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Во вторник, 18 февраля, в Харьков прибыли бойцы, которые получили ранения в тяжелом бою с боевиками у Зайцевого.

Об этом сообщает Харьковский военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Эвакуация была проведена при помощи воздушного транспорта.

"Всего было эвакуировано около пяти военнослужащих ВСУ. Среди них у одного защитника осколочные ранения средней степени тяжести, а у двух - легкие осколочные ранения", – говорится в сообщении.

В Харькове бойцам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети назвали имя бойца Вооруженных сил Украины, который погиб на Донбассе в результате обстрела боевиками позиций украинских защитников.

Также читайте: Тяжелый бой идет почти пять часов! Оккупанты пошли в наступление на Донбассе и накрыли огнем ВСУ.

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