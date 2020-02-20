Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в "Борисполе": онлайн видеотрансляция

После длительной задержки самолет с эвакуированными из Китая украинцами совершил успешную посадку в аэропорту "Борисполь". В Киеве воздушное судно приземлилось для дозаправки, после чего отправится в Харьков.

На "Апострофе" доступна онлайн видеотрансляция с места событий.

Как сообщили журналистам экипаж и медицинский персонал, который находится на борту самолета, все эвакуированные украинцы здоровые и могут продолжать полет.

Тем временем в Харьковском аэропорту начал дежурство спецтранспорт, спасатели и скорая помощь, которые ожидают прибытие самолета с эвакуированными из китайского Уханя украинцами.

Как сообщал "Апостроф", четыре места дислокации, где разместят украинцев из китайского Уханя - центра распространения коронавируса, засекретили из-за реакции общественности.