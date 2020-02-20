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В ГБР хотят отменить амнистию для участников Революции Достоинства: скандальные детали

четверг, 20 февраля 2020, 14:39
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В Государственном бюро расследований (ГБР) инициировали изменения в законодательство, чтобы снять все ограничения для расследования убийств на Майдане. Речь идет о законе о недопущении преследования и наказания участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью главы ГБР Ирины Венедиктовой LB.ua.

"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон (о недопущении преследования и наказания участников Революции Достоинства, - Апостроф) нужно отменить", - заявила Ирина Венедиктова.

По ее словам, действие этого закона препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей и противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

"С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал", – отметила Венедиктова.

Ирина Венедиктова также сообщила, что в ГБР разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен всем главам фракций и председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому.

"Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех. Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно", – сказала глава ГБР.

На официальной Facebook-странице ГБР также было опубликовано обращение Ирины Венедиктовой, в котором она рассказала об инициативе изменения в законодательстве, которые, по ее мнению, помогут привлечь к ответственности всех виновных по делам Майдана. При этом суть изменений не конкретизирована, отмечено только, что они помогут привлечь в том числе и тех, кто в данный момент находится за границей.

Как сообщал "Апостроф", в Государственном бюро расследований завершили формирование специального следственного подразделения по расследованию дел Майдана

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