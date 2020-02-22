Боевики атаковали ВСУ в районе Марьинки: опубликованы видео

В субботу, 22 февраля, на линии разграничения в зоне ООС боевики атаковали позиции Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook народный депутат Владимир Мороз.

По его словам, бой продолжался около 40 минут.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что в районе Марьинки боевики дважды обстреляли позиции украинских войск. Обстрел велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Еще одно видео боя было опубликовано на Facebook-странице "Nova Gorlivka".

Как ранее сообщалось, в ночь на 22 февраля на Донбассе оккупанты осуществили попытку прорыва через линию соприкосновения.

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